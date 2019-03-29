وظائف شاغرة في جامعة كاوست

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “ كاوست ”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، وظائف إدارية وبحثية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي تدريب طلاب: درجة الماجستير في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة، مدير البرامج الأكاديمية والمنح الدراسية: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، عالم أبحاث: درجة الدكتوراه في مجال ذي الصلة.

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