بعد إصابته.. رونالدو يستعين بـ ” ناسا “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إيطالية أن كريستيانو رونالدو، لجأ إلى الفضاء الأمريكي (ناسا)، بسبب إصابته في مباراة دولية.

وخرج نجم يوفنتوس الإيطالي مصابا في الشوط الأول من مباراة البرتغال وصربيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020، حيث بدا أنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ويخوض رونالدو مرانا خاصا على جهاز صممته إدارة الطيران والفضاء الأمريكي (ناسا)، وتم تصميم الجهاز، الذي يشبه جهاز الجري (تريدميل)، ليسمح بأداء التدريبات في ضغط جوي منخفض، مما يقلل وزن الجسم بنسبة تصل إلى 80 بالمئة.

وقال الأطباء إن ممارسة التمرين في هذه الظروف تعمل على إسراع زمن العلاج، وتقلل فرص تفاقم الإصابة أثناء التدريب، حيث يقل وزن الجسم بنسبة كبيرة، مما يخفف الضغط على المفاصل والأربطة.