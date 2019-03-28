شركة الاتصالات توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت أن الوظائف على مسمى: مدير تحليلات الأفراد، مهندس عمليات الشبكات.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مارس 2019م؛ و مستمر حتى تاريخ 2 إبريل 2019م.

ويمكن التقديم عبر الرابط:هنــــــــــــــا.