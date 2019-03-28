بالفيديو.. شؤون الحرمين : يتم تحليل 100 عينة من ماء زمزم على مدار الساعة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الخميس كيف تعتني بماء زمزم، وذلك من خلال مقطع فيديو.

وقالت الرئاسة : تقوم شؤون الحرمين بالعناية والتركيز على ماء زمزم والحفاظ عليه كما هو في البئر تماما، يتم التحليل وأخذ العينات لتحقيق أفض معايير الجودة والتأكد من سلامة شبكة المياه ووصوله.

وأضافت: يتم تحلل عينات ماء زمزم بفريق مختص وبمختبر خاص يحظى بأ على المعايير والتجهيزات الحديثة داخل الحرم المكي.

وأكدت أنه يتم تحليل 100 عينة من ماء زمزم على مدار الساعة.