بالفيديو.. شؤون الحرمين : يتم تحليل 100 عينة من ماء زمزم على مدار الساعة
أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الخميس كيف تعتني بماء زمزم، وذلك من خلال مقطع فيديو.
وقالت الرئاسة : تقوم شؤون الحرمين بالعناية والتركيز على ماء زمزم والحفاظ عليه كما هو في البئر تماما، يتم التحليل وأخذ العينات لتحقيق أفض معايير الجودة والتأكد من سلامة شبكة المياه ووصوله.
وأضافت: يتم تحلل عينات ماء زمزم بفريق مختص وبمختبر خاص يحظى بأ على المعايير والتجهيزات الحديثة داخل الحرم المكي.
وأكدت أنه يتم تحليل 100 عينة من ماء زمزم على مدار الساعة.
كيف تعتني #رئاسة_شؤون_الحرمين بماء زمزم؟ pic.twitter.com/JtwXRh05FM
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 28, 2019
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