بالفيديو.. مواطن فقد رجوله: لكل مستخدمي الجوال أثناء القيادة ” حط نفسك مكاني “

نايف السالم(صدى):

وجَّه المواطن ماجد العتيبي، نصيحة لكل من يستخدم الجوال أثناء القيادة، بأن يضع نفسه مكانه في كل مرة يفكر في الإمساك بالجوال أثناء القيادة.

وقال العتيبي، أنه فقد أرجله في حادث مروري نتيجة لانشغاله بالجوال، وهو يستخدم أطرافًا صناعية الآن، مضيفًا أنه إذا نسي شحن هذه الأطراف يتوقف يومه كله.

وأجرى ماجد عملية جراحية والتي نجحت، إلا أنه دخل في غيبوبة لأسابيع عديدة، ومن ثم أفاق، قائلًا : ” تمنيت بعدها الموت ولال إني أصير في هذه الحالة ” .

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