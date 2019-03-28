بالفيديو.. نجوى كرم تشعل الشرقية: ” حققت حلمي اليوم “

أميرة خالد(صدى):

أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مساء اليوم، مسرح الشرقية إذ غنت باقة من أجمل أغانيهاالتي تفاعل معها الجمهور.

وحيَّن نجوى كرم الجمهور، مؤكدة أنها حققت حلمها بالوقوف على مسرح الشرقية، قائلة ” اليوم حلم من أحلامي اتحقق ” .

وأشعلت شمس الأغنية اللبنانية، المسرح بأداء استعراض مميز، فيما غنت أغنيتها الجديدة ” الله ياخد بيدك ” لأول مرة في الحفل.