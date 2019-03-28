بالفيديو.. نجوى كرم تشعل الشرقية: ” حققت حلمي اليوم “
أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مساء اليوم، مسرح الشرقية إذ غنت باقة من أجمل أغانيهاالتي تفاعل معها الجمهور.
وحيَّن نجوى كرم الجمهور، مؤكدة أنها حققت حلمها بالوقوف على مسرح الشرقية، قائلة ” اليوم حلم من أحلامي اتحقق ” .
وأشعلت شمس الأغنية اللبنانية، المسرح بأداء استعراض مميز، فيما غنت أغنيتها الجديدة ” الله ياخد بيدك ” لأول مرة في الحفل.
نجوى كرم تحيي الجمهور وتؤكد: حققت حلمي بالوقوف على مسرح الشرقية
ضمن حفلات #موسم_الشرقية#نجوى_كرم_في_الشرقية@ep_events_sa pic.twitter.com/CGQcAPhhrS
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) March 28, 2019
شوف يا حبيبي الوفا من شيمة الإنسان..
موال نجوى كرم يهز مسرح الشرقية #موسم_الشرقية#نجوى_كرم_في_الشرقية
الآن على #روتانا_موسيقى@ep_events_sa pic.twitter.com/6DBXrH3e23
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) March 28, 2019
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