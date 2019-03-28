بالفيديو.. عبدالعزيز المريسل: ” التعادل جيد أمام الهلال غدًا “

ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي عبدالعزيز المريسل، أن فريقي النصر والهلال من أقوى الفرق في الدوري، مشددًا على أنه أيًا كان من سيفوز في الديربي فهذا لا يعني أنه سيفوز ببطولة الدوري.

واعتبر مذيع برنامج ” ترند السعودية ” ، أن المريسل يتبع سياسة التخدير مع جماهير الهلال، بتأكيده أنه الفريق الأقوى ولن ينجح أي ناد في الدوري في تحقيق الفوز أمامه، مشيرًا إلى أنه يتمنى فوز النصر ولكن ” أسوأ احتمال فالتعادل جيد ” .

يذكر أن النصر سيستضيف نظيره الهلال غداً على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر برصيد 57 نقطة.