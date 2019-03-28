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أتربة ورياح على نجران وعسير لـ 4 ساعات

أتربة ورياح على نجران وعسير لـ 4 ساعات
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة نجران، بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضحت أن حالة الطقس عبارة عن ” رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة مع وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تهطل من أمطار ” .

وتبدأ حالة الطقس من التاسعة وتستمر حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

كما نبهت الأرصاد من ” استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ” على منطقة عسير، تبدأ في التاسعة وتنتهي في منتصف الليل.


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