أتربة ورياح على نجران وعسير لـ 4 ساعات

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة نجران، بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضحت أن حالة الطقس عبارة عن ” رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة مع وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تهطل من أمطار ” .

وتبدأ حالة الطقس من التاسعة وتستمر حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

كما نبهت الأرصاد من ” استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ” على منطقة عسير، تبدأ في التاسعة وتنتهي في منتصف الليل.