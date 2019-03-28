بالفيديو.. النيابة العامة : تعرف على مشروعية التوقيف و الآثار المترتبة على مخالفة ذلك

عادل الحربي(صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، مشروعية التوقيف و الآثار المترتبة على مخالفة ذلك.

وقالت النيابة العامة : من غير الجائز توقيف أي شخص أو سجنه إلا بأماكن مخصصة ونظامية، وأن يكون هناك سبب للتوقيف وبمدة محددة وموقع عليه من السلطات المختصة.

وأضافت : حال انتهاء المدة المحددة للتوقيف يجب إخلاء سبيل الموقوف، في حال وجود مسجون أو موقوف وبصفة غير مشروعة وبمكان غير مخصص وعلم بأمره يجب الإبلاغ عنه.