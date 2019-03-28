بسبب الجوال.. مواطن يصاب بالشلل النصفي وآخر تمنى الانتحار بعد بتر رجوله ( فيديو )

نايف السالم(صدى):

روى مواطن يدعى سعود، أنه أصيب بالشلل النصفي نتيجة حادثة مرورية وقعت بسبب انشغاله بالجوَّال أثناء القيادة.

وأوضح أنه لم يستطع السيطرة على السيارة عندما شاهد شاحنة أمامه ووقع الحادث، ليكتشف بعدها أنها أصيب بالشلل النصفي نتيجة إسعافه بشكل خاطئ من قبل المارة.

جاء ذلك خلال برنامج ” ما لم تر ” ، إذ أكد مواطن آخر يدعى ماجد العتيبي أنه تعرض لحادث مروري بسبب انشغاله بالجوال، ما أدى إلى بتر رجليه في اللحظة قائلًا : ” رجولي في السيارة وأنا طلعت برا السيارة ” .

وأجرى ماجد عملية جراحية والتي نجحت، إلا أنه دخل في غيبوبة لأسابيع عديدة، ومن ثم أفاق، قائلًا : ” تمنيت بعدها الموت ولال إني أصير في هذه الحالة ” .

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، إن هناك 460 حالة وفاة بسبب الجوال خلال العام الماضي، و10 حالات وفاة أسبوعيًا بسبب الجوال وعدم التركيز.