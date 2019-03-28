غازكو تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازکو) عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مدير حساب رئيسي (Key Account Manager) في كل من (الرياض، جدة، الدمام) لحملة البكالوريوس مع الخبرة.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو المالية، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المبيعات منها سنتين في إدارة | فرق عمل المبيعات أو التسويق، مهارات في بناء العلاقات وفرق العمل، مهارات في التقديم وعرض المعلومات باللغة العربية والإنجليزية، مهارات في تنظيم الوقت والمرونة لللسفر في أي وقت.

أوضحت أن الوصف الوظيفي هو ” إنشاء وتطوير مجموعة كبيرة من العملاء في مناطق جغرافية محددة بالقطاعات الرئيسية الصناعية ، الحكومية ، التجارية ، الضيافة ، إلخ …)، وتحديد وإدارة المبيعات المحتملة للحسابات وخطة المواعيد للوصول إلى أهداف المبيعات المستهدفة ” .

ويمكن التقديم عبر الرابط: هنـــــــــــا.