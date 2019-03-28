عبدالرحمن بن مساعد: استمتعوا بالديربي بلا تشنج

ماجد محمد(صدى):

انتقد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، التصعيد الإعلامي بسبب ديربي الرياض بين الهلال والنصر.

وقال بن مساعد : ” ديربي الغد بين هو الأهم في السنوات الأخيرة كونه ربما يحدد بطل الدوري ” .

وأضاف: ” ولكن التوتر غير المسبوق والتصعيد الإعلامي وفي وسائل التواصل يدعوني للتذكير أنها في النهاية كرة قدم لا ينبغي أن تجرفنا لردود فعل مبالغ فيها ” .

وتابع : ” كل منا له أحبة في الطرف الآخر تذكروا ذلك واستمتعوا بالمباراة بلا تشنج ” .

يذكر أن النصر سيستضيف نظيره الهلال غداً على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.