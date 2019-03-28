بالفيديو.. الجمارك: الكلاب البوليسية تكشف المتفجرات الحية والأسلحة والمخدرات

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، أسباب استخدام الوسائل الحية ” الكلاب البوليسية ” في التفتيش رغم تطوّر أجهزة الكشف.

وأكدت الجمارك، أن هذه الفصيلة من الكلاب تمتلك صفات معينة في تكوينها وحواسها متقدمة جدًا ويصعب استبدالها بالآلة، وكذلك سرعتها وقدرتها على تمييز رائحة الممنوعات حتى لو تم خلطها.

وأفادت بأنه يتم استيرادها من عدة دول أوروبية وتحديد مواصفات دقيقة للفصائل التي يتم استيرادها، كما تم تطبيق عدد من الاختبارات للتأكد من سلامتها.

وأشارت إلى أن حاسة السمع عندها دقيقة جدًا إذ تسمح ترددات لا يسمعها البشر، كما أنها تمتاز بأن رؤيتها الليلية عالية وزاوية بصرها أكبر من الإنسان.