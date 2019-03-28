مشجع يرش ماء مغليا على امرأة حكم خلال مباراة كرة قدم

بوينس آيرس(صدى):

رش مشجع على الحكمة روزانا باز البالغة من العمر الـ47 عاما، ماء مغليا، خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي ” ماركيسادو ” وضيفه ” سان مارتن ” ضمن دوري سان خوان الأرجنتيني لكرة القدم.

وجاء ذلك بسبب غضب المشجع من قرار حكم الساحة بإيقاف اللعب خلال هجمة مرتدة لأصحاب الأرض عندما كانت النتيجة تشير لتأخرهم بهدف نظيف.

وقالت روزانا : ” شعرت فجأة بمياه مغلية على ظهري ورافقتها آلام شديدة فاستدعيت حكم الساحة ليسكب مياه باردة على مكان الحروق، ورغم بعض الآلام قررت مواصلة التحكيم حتى نهاية المباراة “.