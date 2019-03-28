بالفيديو.. الحزم يفوز على الفتح

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي الحزم، من تحقيق الفوز على نادي الفتح، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد، شيبوكي كينيدي لاعب الحزم في الدقيقة 47، مانحًا الفوز لفريقه.

وارتفع رصيد الحزم إلى 27 نقطة في المركز الـ11 من ترتيب جدول الدوري، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 36 في المركز السابع.