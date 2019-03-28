هيفاء وهبي: قبل ما يطلع جيش يستفرغ علينا.. بعتذر عن الموركس دور

بيروت(صدى):

اعتذرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن قبول دعوة الموركس دور، بعد الأخبار التي تم تداولها على لسانها بأنها تشتري الجائزة.

وقالت هيفاء في تصريح صحفي : ” بما إنه كل شوي بيطلع خبر و من بعده بيطلع جيش من المدسوسين يتبرع و يسال هو و يجاوب ويشتم ويستفرغ علينا و ترشحت و اعتذرت وطلعت ونزلت ” .

وأضافت : ” قبل ما تبلش الأخرار أنا بعتذر عن قبول دعوة الموركس دور وشكرا ” .

في سياق آخر، علقت هيفاء وهبي على شائعات زواجها من مدير أعمالها، بالقول: ” الزواج خبر سعيد واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث، ولكن ومن الآن وحتى يحصل ذلك أعلن أني لم أتزوج بمعنى أني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منٌي مجوزة انفهمت ولا بعد؟ أطلب من مروٌجي هذا الخبر أن يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين ” .