تركي آل الشيخ: يا رب السبت يفوز اللي في بالي

ماجد محمد(صدى):

ظهر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ في صورة تجمعه بفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد في القاهرة.

وعلق آل الشيخ قائلا: ” تشرّفت بتواجدي اليوم مع زعيمين عربيين لهم في قلبي مكانة كبيرة …ويا رب السبت يفوز اللي في بالي “.

وجاء تعليق آل الشيخ في إشارة منه إلى مباراة الأهلي والزمالك التي تقام يوم السبت القادم في بطولة الدوري المصري.