تركي آل الشيخ: يا رب السبت يفوز اللي في بالي
ظهر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ في صورة تجمعه بفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد في القاهرة.
وعلق آل الشيخ قائلا: ” تشرّفت بتواجدي اليوم مع زعيمين عربيين لهم في قلبي مكانة كبيرة …ويا رب السبت يفوز اللي في بالي “.
وجاء تعليق آل الشيخ في إشارة منه إلى مباراة الأهلي والزمالك التي تقام يوم السبت القادم في بطولة الدوري المصري.
ابو صالح[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 9 دقائق
قصدك تتمني فوز الزمالك علي الاهلي
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 5 دقائق
تركي آل الشيخ: يا رب السبت يفوز اللي في بالي الا بالك تتمني فوز الزمالك علي الاهلي وجاء تعليق آل الشيخ في إشارة منه إلى مباراة الأهلي والزمالك التي تقام يوم السبت القادم في بطولة الدوري المصري طيب ومبارة الجمعة بين الهلال والنصر في الدوري السعودي تتمني مين يفوز يابو ناصر