سيارة SSC Tuatara الأمريكية تخضع لاختبار داينو

واشنطن(صدى):

أكد خبراء على أن سيارة اس اس سي تواتارا – SSC Tuatara التي خضعت لاختبار داينو في هذا المرفق ضمن هذا الخبر، صنع شركة SSC North America الأمريكية.

وظهرت هذه السيارة الخارقة النادرة التي سينتج منها فقط 100 نسخة في العالم لأول مرة بنسخة اختبارية في عام 2011 ، ليتم بعد ذلك بـ سبع سنوات وبالتحديد في شهر أغسطس من عام 2018 الماضي الكشف عن نسخة الإنتاج التجاري من سيارة SSC Tuatara .

وأكد الخبراء على أن هذه السيارة تعتمد على محرك V8 سعة 5.9 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 1,350 حصان (تصل قوة هذا القلب النابض إلى 1,750 حصان باستخدام بنزين E85) و 1,735 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل محرك هذه السيارة الخارقة الجديدة مع قير شبه اوتوماتيكي من 7 سرعات .