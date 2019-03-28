بالفيديو.. الإدمان يدفع طفلة إلى إلقاء نفسها في النهر خلف المخدر

دمشق(صدى):

أظهر مقطع فيديو مؤثر، لحظات سقوط طفلة في النهر وتدخل عناصر الشرطة لإنقاذها.

وأوضح الفيديو، الطفلة الدمشقية وهي تستنشق مادة الشعلة حتى تسكر بعدما تم تشريدها نتيجة للحرب التي اندلعت في سوريا قبل سنوات.

وحاول المصور، سحب كيس الشعلة من الفتاة إلا أنها تمسكت به ورفضت إفلاته، ثم ألقت نفسها في النهر الذي لا يتجاوز منسوب المياه 60 مل، حيث قام عناصر من الشرطة بإخراجها.

و (شمّ الشعلة) هو الاسم المتعارَف عليه لتعاطي المخدر الناتج عن حرق مادة “ لاصق الشعلة ” ، عبر وضعه في كيس بلاستيكي وإشعاله، واستنشاق الأبخرة الناجمة عن عملية احتراقه.