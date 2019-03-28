شابان يختبرا قوتهما بعيش الرعب في غابة متوحشة

لندن(صدى):

اختبر شابات بريطانيان يٌدعيان دانييل أوليفي (26 سنة)، وجيمس مونهان (27 سنة) ، قوتهما وإرادتهما ، حيث توجها إلى غابات ماليزيا لمدة 3 أسابيع بدون أن يحملا معهما أيّ طعام وملابس ، وكان ومعهما فقط ساطور وخيمة وشبكة للوقاية من الحشرات وماء وصيدلية للإسعافات الأولية.

وعقب عودتهما روى الشابان الصعوبات التي قابلتهما خلال رحلتهما ، حيث أكدا أنه بعد مضي بضع ساعات على وصولهما إلى الغابة، نفد الماء، فذهب مونهان يبحث عن الماء في الغابة، أما أوليفي فبدأ بإعداد مكان للنوم ولكنّه جرح يده وبدأ ينزف دماً، فوضع عليها مرهماً طبياً، ولكن نزف الدم لم يتوقف.

وفي الصباح، اضطرا إلى مغادرة الغابة وتوجّها إلى أقرب مستشفى، حيث تمّت خياطة الجرح وتعقيمه، ليعودا ثانية إلى الغابة.

ويقول أوليفي ، كان الذهاب إلى النوم مخيفاً، فقد تزحف نحوك أفعى وتلدغك، خاصة أن الغابة مليئة بالأفاعي والثعابين المختلفة، أو ربما تتجمد حتى الموت. عندما تفكر في هذه الأمور، تدرك فورا لماذا يموت (الأغبياء) في عمق الغابة ولا يعثر على جثثهم”. وأضاف أنه ليس نادما على قيامه بهذه المغامرة.

وفقد كل من الشابان خلال هذه الفترة 10 كيلو جرام من وزنه، حيث كان غذاؤهما من الثمار البرية والحشرات.

وتسبب الجوع لهما بفقدان الوعي في بعض الأحيان، وكانت لدغات الحشرات مؤلمة وتسببت لهما بحكة شديدة مزعجة، أدت إلى ظهور جروح تنزف دما. وفي الليل، كانا يرتجفان من شدة البرد وخاصة عندما تهطل الأمطار الغزيرة.