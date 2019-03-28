بالفيديو.. تونس تخصص مركزا إعلاميا لوجيستيا لمتابعة أعمال القمة العربية

تونس(صدى):

نشرت الرئاسة التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد جانباً من زيارة الرئيس الباجي قائد السبسي لمتابعة جاهزية المركز الإعلامي الخاص بأعمال القمة العربية العادية الثلاثين التي تنطلق نهاية الشهر الجاري.

حيث خصصت الحكومة التونسية مركزاً إعلامياً مجهزاً بأحدث التجهيزات وكل الوسائل التقنية واللوجستية لتسهيل عمل الإعلاميين والصحافيين الذين سيغطون أعمال القمة العربية .

https://www.facebook.com/watch/?v=575563842927123