بالفيديو.. عبد الله اليامي يستعرض معلومات عن ملعب الملز: ” سُجل أسرع هدف “

نواف السالم(صدى):

استعرض الباحث عبد الله اليامي خلال جولة داخل الملعب -استضافه فيها الإعلامي محمد الهمزاني- معلومات عن استاد الملز من أقدم الملاعب الموجودة في العاصمة الرياض، إذ افتتح في العام 1390هـ وأصبح هو الملعب الرئيس في العاصمة بعد ملعب الصائغ الموجود في نفس الحي.

وقال الباحث إن الأمير خالد الفيصل كان مشرفاً على بناء الملعب، حيث احتضن عدة بطولات أهمها دورة الخليج الثانية عام 1392هـ، وفي هذه البطولة سُجل أسرع هدف في دورات الخليج في الثانية 17، سجله اللاعب محمد المغنم ” الصاروخ” في مرمى منتخب الإمارات.

وأضاف أنه احتضن في العام 1393 مباراة بين المنتخب الوطني ونادي سانتوس البرازيلي بمشاركة بيليه، وفي عام 1396 احتضن بطولة الصداقة بمشاركات منتخبات إيطاليا والنمسا ومصر وتركيا،

كما احتضن تصفيات كأس العالم 1982 التي أقيمت في إسبانيا، والبطولة الرابعة لدورات الخليج للأندية عام 1406 والتي فاز بها الهلال.

وأكد أن عدد المباريات النهائية التي احتضنها الاستاد 17 نهائياً منذ تأسيسه حتى العام 1407، حيث جمع آخر نهائي أقيم فيه ناديي النصر والهلال وانتهى بفوز النصر 1 – صفر، وبعدها تم الانتقال إلى استاد الملك فهد عام 1408 وكان أول نهائي في الاستاد الجديد بين الاتفاق والاتحاد.

وأوضح أن الملعب عند إنشائه كانت أرضيته ترابيه وليست عشبية، وتم تغييرها لاحقاً إلى عشب صناعي، ثم خليط بين العشب الطبيعي والصناعي.