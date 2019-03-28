بالصور.. ” بحث وإنقاذ 40 “.. الواقع الذي تجاوز الافترضيات

سعيد العجل - جازان تصوير بشير صالح (صدى):

رصدت العدسات اليوم نجاح تمرين بحث وإنقاذ 40 والذي أقيم صباح اليوم بمنطقة جازان وبمشاركة أكثر من 31 جهة وحضور عدد من المسؤولين من جهات مختلفة لعده دول .

حيث شهد التمرين عدد من الفرضيات التى لامست الواقع كاصتدام سفينة تحمل أكثر من 600 راكب بلغم بحري

والتى تعتبر الفرضية الأقوى والأصعب لعده أمور اولها مكان الحادث وثانيها العدد الكبير من الركاب وثالثها المكان الذي استهدفه اللغم البحري وهو خزان الوقود .

وسط كل هذه الظروف نجح رجال حرس الحدود وبوقت قصير في السيطرة على هذا الحادث وتسخير كافة الامكانيات العالية التى يمتلكونها بالوصول لموقع الحادث ومباشرتها ومساعدة كافة الركاب بالخروج سالمين سوى من بعض الاصابات لبعضهم نتيجة الارتطام.

ثم جاءت الفرضية الثانية وهي اعتراض زورق معادي وسرعة التعامل معه قبل تهديده للملاحة البحرية والسفن المتواجدة بالقرب من منطقة اعتراض الزورق .

التمرين شهد مشاركة الطيران العامودي وقطع بحرية على أحدث طراز يمتلكها حرس الحدود.