  • الخميس 28

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالأرقام: حمدالله هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بالأرقام: حمدالله هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بالأرقام: حمدالله هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، المهاجم الدولي المغربي، عبدالرازق حمدالله لاعب نادي النصر ، أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، حيث بلغت نسبة مساهمة حمدالله في أهداف النصر 55% ، وبهذا يعتبر حمدالله هداف الدوري .

سجل حمدالله 21 هدفاً بقميص النصر في دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين وضعته على صدارة ترتيب الهدافين، وصنع 6 أهداف، ليصبح بذلك أكثر المهاجم تفاعلاً بالأهداف على مستوى الدوري.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ 14 دقيقة

العمري السبب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *