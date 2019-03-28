بالأرقام: حمدالله هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، المهاجم الدولي المغربي، عبدالرازق حمدالله لاعب نادي النصر ، أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، حيث بلغت نسبة مساهمة حمدالله في أهداف النصر 55% ، وبهذا يعتبر حمدالله هداف الدوري .

سجل حمدالله 21 هدفاً بقميص النصر في دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين وضعته على صدارة ترتيب الهدافين، وصنع 6 أهداف، ليصبح بذلك أكثر المهاجم تفاعلاً بالأهداف على مستوى الدوري.