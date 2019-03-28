فيديو تاريخي يرصد استقبال رسمي وشعبي للملك فيصل في فرنسا قبل 46 عاما

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو تاريخي للملك فيصل ، أثناء زيارته لفرنسا في شهر مايو من عام 1973م .

حيث أظهر مقطع الفيديو الاستقبال الرسمي والشعبي الذي حظي به الملك فيصل ، وظهر الملك وهو يلقي كلمة أمام حشد من المسؤولين الفرنسيين والسعوديين، متطرقا إلى عمق العلاقة بين البلدين والشعبين وأن الخطط تسير نحو توثيق وتعميق العلاقة أكثر مع هذا البلد الصديق.

وتقدم الملك فيصل بالشكر الجزيل لقيادة فرنسا على الاستقبال والمشاعر النبيلة، داعيا الله أن يمن على البلدين بالتعاون والتكاتف فيما هو مصلحة للبلدين والشعبين.