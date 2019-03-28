” يموت ” .. اسم شاعر يتسبب في نفور الناس منه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسبب اسم الشاعر والأديب العربي يموتُ بن المزرّع بن يموت، في نفور الناس منه وحرمه من زيارة المرضى، وهو الأمر الذي دفعه إلى تغييره فسمى نفسه ” محمدًا ” .

ووفقًا لما ورد في الكتب، قال ” يُموت ” عن نفسه: ” بليتُ بالاسم الذي سمّاني به أبي، فإني إذا عدتُ (زرتُ) مريضًا فاستأذنت عليه فقيل من ذا ؟ قلت أنا ابن المزرّع، وأسقطت اسمي ” .

حيث وذكرت ” العربية . نت ” في تقرير لها، أن ” يموت ” قام بتغيير اسمه، وإطلاق اسم ” محمد ” على نفسه؛ وذلك هربًا من اسمه الحقيقي.

وعن معنى اسم ” يموت ” ، فهو الاسم المقابل لـ ” يعيش ” كثير الورود في أسماء العرب، بينما كان اسم ” يموت ” نادر، حيث أن الأسماء الغريبة عند العرب، خاصة الوحشي منها أو المنطوي على غلظة ما، كانت ظاهرة عند العرب.

وفيما يتعلق بأسباب هذه الأسماء، كشف المحقق المصري الشهير أحمد باشا تيمور، أن العرب كانوا يختارون الأسماء القبيحة لحماية الشخص من الحسد والأرواح الشريرة والجن؛ ولذلك اختاروا أسماء قبيحة منفّرة لإطلاقها على أبنائهم.