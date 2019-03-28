” حساب المواطن ” يوضح إمكانية زيادة الدعم خلال الفترة المقبلة

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن على مواكبة كافة التغيرات الإقتصادية ، مشيراً إلى أن قيمة الدعم تمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر لقرارات الإصلاح الإقتصادي .

جاء ذلك رداً على احد المستفيدين والذي تساءل عن إمكانية زياته خلال الفترة المقبلة وتحديدًا قبل إيداع الدفعة الجديدة من البرنامج والمقررة يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل .