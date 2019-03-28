إعلان حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن حكام مباريات اليوم الخميس، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم، عبر موقع ” تويتر ” ، صورة تبين الأطقم التحكيمية للمباريات الخمسة المقرر إقامتها اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من دوري المحترفين.

ويقود الحكم البرتغالي جواو كايبلا إيقاع المباراة بين الحزم والفتح، ويساعده نونو بيريرا وباولو فييرا، بينما يتولى الحكم مانويل أوليفيرا مهام الحكم الرابع، و فاسكوس سانتوس حكمًا لـ ” VAR “.

وتنطلق بصافرة الحكم المجري فيكتور كاساي المباراة بين الفيحاء والباطن، ويساعده جورجي رينج و فينسيل توث، ويأتي بيتر سوليموسي حكما رابعًا، وحكم الفيديو فابيو فيريسيمو.

بينما يقود الحكم البولندي سيمون مارسينياك المباراة بين التعاون والوحدة ويساعده ماسين بونيك وكريستزوف ميمروس، ويتولى جاكوبيك كرزيستوف، وحكم الفيديو زبيجو دوبرينين.

ويتولى الحكم السلوفيني دامير سكومينا قيادة اللقاء تحكيمًا بين الاتفاق والقادسية، ويساعده يوري برابروتنيك و روبيرت فوكان، بينما يأتي إيجور براجيك مهام الحكم الرابع، وبرونو إستيفيس حكم الفيديو.

بينما يقود بافيل كرالوفيتش المباراة بين الرائد والأهلي حكمًا للساحة لختام مباريات اليوم، ويساعده ميلوفين ريستيتش وداليبور دورديفيتش، ودانيلو جروجيتش حكم رابع، وبرونو بايكساو لـ ” VAR “.