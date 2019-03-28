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البنك العربي الوطني يعلن عن وظائف شاغرة بفروعه في الرياض

البنك العربي الوطني يعلن عن وظائف شاغرة بفروعه في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

فتح البنك العربي الوطني باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة ، للمواطنين من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض .

وأبان البنك أن الوظائف المطلوبة هي :

1- مهندس اتصالات ويشترط : درجة البكالوريوس في تخصصات: هندسة الكمبيوتر، الهندسة الكهربائية أو الإلكترونية أو ما يعادلها .
. 2-مشرف العمليات المالية التجارية “عدد 5 وظائف ” ، ويشترط : درجة البكالوريوس في تخصصات: “التسويق، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد ” أو أي مجال آخر ذي الصلة ..
3-موظف منتجات الخدمات المصرفية ويشترط : درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال آخر ذي الصلة .

وأوضح البنك ، أنَّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مايو 2019م عبر الرابط التالي :هنا


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