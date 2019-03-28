العدل تستدعي 560 مرشحا على وظائف الدرجة الثامنة للمقابلات الشخصية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة العدل، عبر بيان إعلامي، عن استدعاء 560 مرشحاً ومرشحة على وظائف بالمرتبة الثامنة إلى استكمال إجراءات التقديم والاستعلام عن نتيجة ترشيحهم من خلال موقع الوزارة وطباعة بطاقة دخول المقابلة الشخصية لمن تم اجتيازهم شروط القبول الأولي.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن توفر 276 وظيفة شاغرة في منطقة الرياض للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، وفتحت مجال التقديم عليها خلال الفترة من (1440/7/10هـ) إلى (1440/7/14هــ)، حيث انتهت إجراءات القبول الأولي إلى فرز 560 متقدماً ومتقدمة سيجرون مقابلات شخصية سيتم تحديد وقتها ومقرها وفقاً لبطاقة كل متقدم سيحصل عليها من خلال بوابة الوزارة، وذلك للترشيح النهائي لشغل هذه الوظائف.

للرجال باحث قانوني، وباحث تطوير موارد بشرية، وللنساء باحث شرعي، باحث قانوني باحث قضايا باحث عمليات موارد بشرية، ومطور برامج أول.