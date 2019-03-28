بالفيديو.. فتاة تكشف خدع الجميلات وتؤكد الشكوك في جمال النجمات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسبب فيديو نشرته فتاة آسيوية عبر مواقع التوصل الإجتماعي في إثارة الجدل حول حقيقة جمال النجمات ، وذلك بعد أن كشفت الفتاة عن حيل وخدع المكياج والأدوات المستخدمة لإظهار ملامح الوجه بشكل معين وتسمين أو تنحيف الخدود .

وقامت الفتاة بإزالة شريطاً لاصقاً شفافاً كانت تضعه أسفل ذقنها لتغيير شكل حنكها ، كما ازالت عدسات لاصقة وتاتو على حاجبيها ومادة تشبه المعجون على أنفها ليبدو أنحف .

كما ازالت المكياج لتبدوا في النهاية وكأنها فتاة أخرى ، الأمر الذي أثار خوف الشباب من خدع العرائس قبل الزواج أو خدع الممثلات الاتي يتاهين بجمالهن المشكوك فيه .