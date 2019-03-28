بالفيديو.. ” المنيع ” : من يحاول الإيقاع بين المواطنين والقيادة عدونا

عادل الحربي(صدى):

رد عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، على استفسار يتعلق بكيفية المحافظة على النعم التي أنعم الله بها على المملكة.

حيث أوضح أن ما تعيشه المملكة من نِعَم هو من فضل الله وحده؛ مما يستلزم المحافظة عليها بشكر الله وطاعته واجتناب معصيته؛ واستشهد بقول الله تعالى {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد}.

وفي ذات السياق، نبه ” المنيع ” من خطورة كل من يحاولون ويخططون ويسعون للوقيعة بين المواطنين وبين القيادة واصفًا إياهم بـ ” العدو ” .

وقال ” ببرنامج ” فتاوى ” المذاع على القناة السعودية الأولى: ” الذي يريد العبث بالاستقرار والأمن والرخاء ويؤثر على العلاقة بيننا وبين قادتنا، واللهِ إنه عدونا ” .

وأضاف: ” نِعَم الأمن والاستقرار والولاء للقيادة والتلاحم بين الراعي والرعية لها ثمن، وهو معرفة حق الله فيها وحمايتها، والمحافظة عليها عسكريًّا ومعنويًّا بتعميق الولاء والسمع والطاعة لولاة أمرنا، وغرس الوطنية في أنفسنا وأبنائنا ” .