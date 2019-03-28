سفير المملكة لدى مصر: إيران تشعل الأزمات في المنطقة

القاهرة(صدى):

صرح سفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي، أن خريطة أزمات المنطقة تكشف بوضوح عن حضور إيران وبقوة في إشعال فتيلها.

وأوضح ” نقلي ” أن ذلك الدور كان واضحًا من خلال تدخلات إيران السافرة في الشؤون الداخلية للعالم العربي.

حيث أشار خلال اجتماع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية في تونس، إلى أن دعم إيران للمليشيات المسلحة من شأنه تهديد الأمن والاستقرار العربي والإقليمي.

من الجدير بالذكر أن المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية بدأوا تحضيراتهم لاجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب، وتحضيرات قمة تونس الأحد المقبل.