فيديو يوثق لحظة سقوط فتاه في حفرة من الجمر المشتعل
وثق مقطع فيديو لحظة سقوط فتاه هندية في حفر من الجمر المشتعل أثناء طقوس مهرجان ديني في ولاية راجستان شمال الهند .
وتفصيلاً ، فإن الفتاة كانت تحاول السير حافية القدمين كعادة الهنود في مثل هذه المهرجانات ، غير أنها تعثرت لتسقط بجسدها على الجمر في مشهد مفزع .
وعلى الفور سارع الجميع في إنقاذها من الإحتراق ، ولم تصاب بأذي سوى صدمتها من الواقعة المهيبة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70521 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
,, اتمنى من الله لهم الهدايه لطريق الإسلام .. ويتركون هاالخرافات التي تزيدهم ضلالاً وتدفعهم الى جهنم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70521 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
,, اتمنى من الله لهم الهدايه لطريق الإسلام .. ويتركون هاالخرافات التي تزيدهم ضلالاً وتدفعهم الى جهنم ,,