فيديو يوثق لحظة سقوط فتاه في حفرة من الجمر المشتعل

نيودلهى (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط فتاه هندية في حفر من الجمر المشتعل أثناء طقوس مهرجان ديني في ولاية راجستان شمال الهند .

وتفصيلاً ، فإن الفتاة كانت تحاول السير حافية القدمين كعادة الهنود في مثل هذه المهرجانات ، غير أنها تعثرت لتسقط بجسدها على الجمر في مشهد مفزع .

وعلى الفور سارع الجميع في إنقاذها من الإحتراق ، ولم تصاب بأذي سوى صدمتها من الواقعة المهيبة .