” الجهني ” يكشف عن استعدادات التمرين العملي ” بحث وانقاذ 40 “
صرح اللواء ناجي بن منصور الجهني، مدير إدارة البحث والانقاذ بحرس الحدود وقائد التمرين العام للبحث والإنقاذ 40 ، بأن اليوم الخميس سينفذ التمرين العملي ” بحث وانفإذ 40 ” ، المقرر من توصية اللجنة الوطنية الدائمة في اجتماعها السابع.
وكشف ” الجهني ” لـ ” صدى ” أن التمرين يتخلله عدد من الافتراضات المحتملة، سواء في أعمال البحث والإنقاذ والسلامة والإطفاء وإخلاء الطيارات ووسائل النقل المخنلفة.
حيث أوضح أن هناك 31 جهة حكومية بين وزارات وهيئات ستشارك في التمرين؛ وذلك لاختبار امكانية وجاهزية كافة وإمكانية كافة الموارد لدى هذه الجهات، حيث سيتم بالتمرين إخلاء عدد من الحالات والاصابات والوقوف على مدى جاهزية المستشفيات.
وذكر ” الجهني ” أن هناك لجنة مخصصة محايدة لتقييم التمرين وإعداد تقرير مفصل عن الايجابيات والسلبيات، كما سيحضر هذا التمرين عدد من المختصين والمهتمين بهذا المجال داخل وخارج المملكة.
كما أشار إلى أن هناك معلومات بالتهديدات الأمنية المحتمل وقوعها في الواقع، وكيفية التعامل معها وفقًا للتجهيزات الأمنية، مبينًا أنه تم وضع خطة بديلة في حالة وجود تهديد حقيقي أثناء تنفيذ التمرين لاقدر الله .
وألفت ” الجهني ” الانتباه إلى أن جميع الأحداث تُدار من مركز تنسيق البحث والانجاز، كما يُكلف المركز وحدة الإدارة لإدارة الحدث من جازان ” موقع الحدث ” .
وعن الأهداف المرجوة من التمرين، أضاف: ” الهدف الذي نسعى إليه هو الوقوف على مدي جاهزية الجهات للتعامل مع الاحداث التي قد تحدث في الواقع،
وهذه الافتراضات يجب أن تنفذ بشكل مكتمل كما يتم في حال حدوثها لمعرفة مدى التنسيق والتواصل بين هذه الجهات في تنفيذ هذه المهام ” .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4782 ] نشر منذ 56 دقيقة
^^قواكم الله^^.
حنَّا جنود الله من دون الوطن
وحدودنا بأرواحنا عنها نذود
يا خادم البيتين ندفعها ثمن
أرواحنا ترخص ولا توطى الحدود
حنَّا خلقنا الله نبيد أهل الفتن
نرفع شعار الحق ويموت الحسود
الظلم لامن بان بالحق اندفن
وإنَّا عدو الظلم من عهد الجدود
يشهد لنا التاريخ بأوقات المحن
حنَّا هل العوجا على الهقوه نزود
يا شيخنا بالصوت نعلنها علن
ونعاهدك ما عن عدو الله نحود
الأرواح دون الدار للموت اطلبن
تبقى عزيزه عن طلاسيم اليهود
أرواحنا للذل والله ماظرن
إمَّا حياة العز والاَّ للحود
حنَّا ندوِّر للشهادة من زمن
واكبر جزا للموت جنَّات الخلود
من دون بيت الله نبي لبس الكفن
ما عاد يحسب للعمر نقصٍ وزود
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4782 ] نشر منذ 56 دقيقة
^^قواكم الله^^.
حنَّا جنود الله من دون الوطن
وحدودنا بأرواحنا عنها نذود
يا خادم البيتين ندفعها ثمن
أرواحنا ترخص ولا توطى الحدود
حنَّا خلقنا الله نبيد أهل الفتن
نرفع شعار الحق ويموت الحسود
الظلم لامن بان بالحق اندفن
وإنَّا عدو الظلم من عهد الجدود
يشهد لنا التاريخ بأوقات المحن
حنَّا هل العوجا على الهقوه نزود
يا شيخنا بالصوت نعلنها علن
ونعاهدك ما عن عدو الله نحود
الأرواح دون الدار للموت اطلبن
تبقى عزيزه عن طلاسيم اليهود
أرواحنا للذل والله ماظرن
إمَّا حياة العز والاَّ للحود
حنَّا ندوِّر للشهادة من زمن
واكبر جزا للموت جنَّات الخلود
من دون بيت الله نبي لبس الكفن
ما عاد يحسب للعمر نقصٍ وزود
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70521 ] نشر منذ 20 دقيقة
صح لسانك ياالحبيب واعتلا شانك ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4782 ] نشر منذ 9 دقائق
صح بدنك ولسان الشاعر.