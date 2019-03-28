” الجهني ” يكشف عن استعدادات التمرين العملي ” بحث وانقاذ 40 “

خاص(صدى):

صرح اللواء ناجي بن منصور الجهني، مدير إدارة البحث والانقاذ بحرس الحدود وقائد التمرين العام للبحث والإنقاذ 40 ، بأن اليوم الخميس سينفذ التمرين العملي ” بحث وانفإذ 40 ” ، المقرر من توصية اللجنة الوطنية الدائمة في اجتماعها السابع.

وكشف ” الجهني ” لـ ” صدى ” أن التمرين يتخلله عدد من الافتراضات المحتملة، سواء في أعمال البحث والإنقاذ والسلامة والإطفاء وإخلاء الطيارات ووسائل النقل المخنلفة.

حيث أوضح أن هناك 31 جهة حكومية بين وزارات وهيئات ستشارك في التمرين؛ وذلك لاختبار امكانية وجاهزية كافة وإمكانية كافة الموارد لدى هذه الجهات، حيث سيتم بالتمرين إخلاء عدد من الحالات والاصابات والوقوف على مدى جاهزية المستشفيات.

وذكر ” الجهني ” أن هناك لجنة مخصصة محايدة لتقييم التمرين وإعداد تقرير مفصل عن الايجابيات والسلبيات، كما سيحضر هذا التمرين عدد من المختصين والمهتمين بهذا المجال داخل وخارج المملكة.

كما أشار إلى أن هناك معلومات بالتهديدات الأمنية المحتمل وقوعها في الواقع، وكيفية التعامل معها وفقًا للتجهيزات الأمنية، مبينًا أنه تم وضع خطة بديلة في حالة وجود تهديد حقيقي أثناء تنفيذ التمرين لاقدر الله .

وألفت ” الجهني ” الانتباه إلى أن جميع الأحداث تُدار من مركز تنسيق البحث والانجاز، كما يُكلف المركز وحدة الإدارة لإدارة الحدث من جازان ” موقع الحدث ” .

وعن الأهداف المرجوة من التمرين، أضاف: ” الهدف الذي نسعى إليه هو الوقوف على مدي جاهزية الجهات للتعامل مع الاحداث التي قد تحدث في الواقع،

وهذه الافتراضات يجب أن تنفذ بشكل مكتمل كما يتم في حال حدوثها لمعرفة مدى التنسيق والتواصل بين هذه الجهات في تنفيذ هذه المهام ” .