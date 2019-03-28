النفط يهبط ويواصل خسائره بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط، اليوم، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 67.56 دولار للبرميل، منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.4% عن أحدث إغلاق لها. وكان برنت أغلق منخفضا 0.2% يوم الأربعاء.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59.09 دولار للبرميل، بتراجع 32 سنتا أو 0.5% عن التسوية السابقة. ونزل غرب تكساس 0.9% يوم الأربعاء.