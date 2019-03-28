سمية الخشاب ترد على خبر انفصالها عن أحمد سعد ” رفعت دعوى خلع للضرر “

القاهرة(صدى):

خرجت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن صمتها ، وردت على إعلان زوجها الفنان أحمد سعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن انفصاله عن سمية .

كان المطرب أحمد سعد قد أعلن صباح الخميس اليوم انفصاله عن سمية الخشاب، بعد أقل من عامين على إعلان زواجهما في 22 أكتوبر 2017.

قائلا عبر الفيس بوك : “أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمني لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي.. أولادي ” .

فيما علقت الفنانة سمية الخشاب على كلامه ، مؤكده إنها قررت رفع دعوى خلع ضد الفنان والمطرب أحمد سعد قبل شهور للضرر، ورفعتها اليوم، ولم يتم طلاقها كما تردد، مشيرة إلى أن السبب في تلك الأزمة يعلمه شقيقه الفنان عمرو سعد.

وأضافت سمية ، اتخذت هذا القرار منذ شهور، ونظرًا لمرور أحمد بظروف صحية قمت بتأجيله حتى يتجاوزها، وبمجرد أن بدأت الاهتمام بشغلي والظهور في البرامج التلفزيونية ونجاح أغنيتي (بتستقوى)، الغيرة تفجرت داخله وكانت الأزمة .

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