أفضل طريقة للتخلص من تشقق الشفاه والحصول على مظهر جذاب
يعتبر مظهر الشفاه من علامة صحة ونعومة البشرة في وجه المرأة لكنها تتعرض في أحياناً كثيرة للتشقق والقشرة الزائدة مع تغير الطقس مما يفسد المظهر الجمالي .
وينصح خبراء التجميل بإمكانية تقشير الشفاه مرتين فقط في الأسبوع بإستخدام مقشر طبيعي يمكن إعداده في المنزل عن طريق خلط القليل من السكر مع زيت الزيتون أو العسل .
أو استخدام مقشر طبي يحتوي على زيت الجوجويا أو زبدة الشيا ، مع ضرورة التقشير بلطف من خلال الضغط الخفيف ونشر المقشر فوق الشفتين لإزالة الجلد الميت ومن ثم مسحه بمناديل ناعمة .
كما ينصح الخبراء بضرورة استخدام مرهم أو كريم مرطب عقب انتهاء عملية التقشير للحفاظ على صحة ونعومة شفتيكي .
اترك تعليقاً