أفضل طريقة للتخلص من تشقق الشفاه والحصول على مظهر جذاب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر مظهر الشفاه من علامة صحة ونعومة البشرة في وجه المرأة لكنها تتعرض في أحياناً كثيرة للتشقق والقشرة الزائدة مع تغير الطقس مما يفسد المظهر الجمالي .

وينصح خبراء التجميل بإمكانية تقشير الشفاه مرتين فقط في الأسبوع بإستخدام مقشر طبيعي يمكن إعداده في المنزل عن طريق خلط القليل من السكر مع زيت الزيتون أو العسل .

أو استخدام مقشر طبي يحتوي على زيت الجوجويا أو زبدة الشيا ، مع ضرورة التقشير بلطف من خلال الضغط الخفيف ونشر المقشر فوق الشفتين لإزالة الجلد الميت ومن ثم مسحه بمناديل ناعمة .

كما ينصح الخبراء بضرورة استخدام مرهم أو كريم مرطب عقب انتهاء عملية التقشير للحفاظ على صحة ونعومة شفتيكي .