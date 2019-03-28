بعد انفصاله عن سمية الخشاب.. ريم البارودي تتجاهل أحمد سعد وترد على ” زينة “

القاهرة(صدى):

يبدو أن الفنانة ريم البارودي قد آثرت الصمت والتجاهل إيزاء خبر انفصال زوجها السابق احمد سعد عن الفنانة سمية الخشاب والذي أعلن عنه اليوم الخميس ، وذلك رغم التصريحات الإعلامية العنيفة بين الثلاثي في بداية الأمر .

وبينما أعلن الفنان احمد سعد انفصاله عن سمية الخشاب ، ظهرت ريم البارودي على موقع ” إنستجرام ” ولكن لترد فقط على مغازلة الفنانة ” زينة” ، والتي نشرت صورة ” البارودي” وكتبت عليها ” القمر ” ، لترد عليها الأخيرة قائلة: دى شهادة والله من حبيبتى، نجمة أنا بعتبرها مثال الشياكة والأناقة .

وكان أحمد سعد قد كتب على صفحته بـ”فيس بوك ” : أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأتمنى لها السعادة والتوفيق وربنا يقدرنى على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندى أولادى .