لا تفكري في جراحة تكبير الثدي بالسيلكون بسبب هذه الأضرار

أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من النساء إلى الخضوع لعمليات تكبير الثدي باعتباره من مقومات الأنوثة والجمال، ويعد السيلكون أكثر الطرق الشائعة لزيادة حجم الصدر، و لكن توجد الكثير من المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذه العملية ، على الرغم أنها تحقق نسب نجاح مرضية .

وتجرى العملية عن طريق عمل الطبيب الجراح ثقب أسفل الثدي أو في أحد جانبيه، ليتمكن من إدخال حشوات مادة السيلكون.

وقد تسبب هذه العملية العديد من المخاطر نستعرضها في التقرير التالي:

1- تورم الثديين : يعد تورم الثديين من الاحتمالات الشائعة بعد الخضوع لعملية تكبير الثدي بالسيليكون ، و يكون هذا التورم مصحوبا باحمرار و زيادة غير طبيعية في حجم الثدي ، و تستمر هذه الحالة بعد العملية بعدة أيام ، و لكنها تختفي خلال عدة أيام بعدها .

2- الآلام في منطقة الثدي : يمكن أن تصاب السيدة بعد إجراء هذه الجراحة بالألم في المنطقة التي وضعت بداخلها الحشوات ، و المناطق الأخرى المحيطة بها ، و لكن هذه الآلام تكون حادة و قوية ، على الرغم من ذلك تلاحظ إختفائها خلال عدة أيام بعدها ، و تستخدم بعض الأدوية المسكنة و الكريمات في تخفيف هذه الآلام .

3- خطر الإصابة بالسرطان : تتعرض الكثير من النساء لخطر الإصابة بسرطان الثدي نتيجة الخضوع لعملية تكبير الثدي بالسيليكون ، و تزداد هذه النسبة في الوطن العربي لتصل من 1,8 الى 1.9 % من النساء ، كما تكون النساء الأكثر عرضة للمرض أو لديهن جينات وراثية له ربما تزداد قابليتهم للإصابة بعد هذه الجراحة .

4- انفجار حشوات السيليكون : تعد حشوات السيلكون أكثر جودة بالمقارنة مع حشوات ملح الطعام ، فلا تنفجر مع الضغط عليها ، على الرغم من ذلك ثبتت بعض الحالات التي تعرضت حشوات السيلكون الخاصة بهم للإنفجار ، وذلك نتيجة لوجود تمزق أو ثقب في الغلاف وتكون النتيجة تسرب المادة الموجودة بالحشوات .

5- حدوث فراغ بين الثديين : بمرور الوقت تلاحظ السيدات اللاتي خضغن لعملية تكبير الثدي وجود فراغ بين الثديين ، و تكون المسافة بينهما ملحوظة بصورة كبيرة ، مما يؤثر على الصورة الجمالية لها ، و هنا تكن بحاجة لتغيير الحشوات خلال عملية جراحية أخرى مع الحرص على تقريب المسافة بينهما .

6- تكوين التجمعات الدموية : تصاب بعض الحالات بمضاعفات خفيفة و تكوين تجمعات دموية في الثدي ، و التي يمكن أن تختفي دون أي تدخل ، و لكن إذا لم يحدث هذا ، ربما تكون بحاجة لإجراء جراحة أخرى لشفط هذه التجمعات الدموية ، كما يجب الحذر إذا استمرت زيادة حجم الثديين مع وجود ألم و إنتفاخات ، و هنا يكون الحل الأفضل هو اللجوء إلى الجراحة أيضا حتى لا تتدهور الحالة .

7- تصلب الكبسولة : يمكن أن تعاني السيدة التي خضعت لتكبير الثدي بالسيليكون إلى تصلب الكبسولة ، و بالتالي تحتاج لعملية جراحية في الحال لتغيير حشوات السيليكون التالفة ، التي تسببت في هذا التصلب ، و هذه العملية يتم فيها التخلص من هذه الحشوات و استبدالها بأخرى جديدة في نفس الوقت .