المرأة تفكر في ترك وظيفتها 18 مرة بالسنة بسبب عدم الرضا

واشنطن(صدى):

توصلت دراسة حديثة أجرتها جمعية المحاسبين الفنيين الأمريكية، حول الحياة العملية للمرأة إلى أن بعض النساء يفكرن في ترك وظيفتهن أكثر من 18 مرة بالسنة.

وتقول الدراسة أن معظم ما تفكر فيه المرأة في هذا الصدد لا يتعلق فقط بترك العمل لمجرد بدء عمل جديد ولكن بالتبديل المجال المهني تماما حيث تبين أن هذه الرغبة تنتاب النساء بمتوسط 10 مرات سنويا.

وكشفت الدراسة عن 671 مسألة جدلية تواجه المرأة في مكان العمل منذ بداية العمل وحتى يوم التقاعد، قد يكون لها علاقة بشعورهم بعدم الرضا.

وقد يكون بعد مكان العمل عن المنزل أحد أبرز هذه المشاكل حيث أوضحت الدراسة أن السيدة العاملة تقطع في المتوسط مسافة 82802 ميلًا، خلال مشوراها المهني وهي مسافة لا تقل عن ثلاثة أضعاف محيط الأرض.

وخلصت الدراسة أيضًا إلى أن المرأة تعمل في المتوسط 32 ساعة في الأسبوع ، أي ما مجموعه 668 ساعة في السنة ، و 78396 ساعة على مدار حياتها المهنية.