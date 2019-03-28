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” العدل ” تجيب على استفسار بشأن إصدار صك طلاق بدل مفقود

” العدل ” تجيب على استفسار بشأن إصدار صك طلاق بدل مفقود
الرياض(صدى):

أكد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والمخصص للإجابة على أسئلة المستفيدين إمكان إصدار صك طلاق جديد للمُطلقة حال فقدها لصكها الأول .

كما أكد الحساب على ضرورة مراجعة الدائرة مُصدرة الصك ، وذلك رداً على سؤال مواطنة فقدت صكها مع وجود صورة منه .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 32 دقيقة

قبل اسبوع تقريبا فقدت روشته ادوية واورق تحليل بحثت عنها في كل مكان ولم اجده صادرة من مستشفي النور التخصصي بمكة المكرمة المهم ذهبت لمكتب مختص بالمفقودت بالمستشفي واعطيتهم اورق المواعيد القادمة بموجبها اخذو رقم الملف واستخرجو اورق روشته وتحليل جديده وشكرا لوزرة الصحة هذه الخدمة الجديده للموطنيين

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