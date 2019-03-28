” العدل ” تجيب على استفسار بشأن إصدار صك طلاق بدل مفقود

الرياض(صدى):

أكد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والمخصص للإجابة على أسئلة المستفيدين إمكان إصدار صك طلاق جديد للمُطلقة حال فقدها لصكها الأول .

كما أكد الحساب على ضرورة مراجعة الدائرة مُصدرة الصك ، وذلك رداً على سؤال مواطنة فقدت صكها مع وجود صورة منه .