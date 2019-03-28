بالفيديو.. كيا تيلورايد 2020 الجديدة تصل إلى المملكة 

الرياض(صدى):

وصلت سيارة كيا تيلورايد إلى المملكة في أول نسخ لها والتي تعتبر أكبر سيارة على الإطلاق من كيا حتى الآن.

وتعد الـSUV الجديدة مع 8 مقاعد توفر للركاب راحة كبيرة ومساحة أقدام مريحة لكونها أكبر سيارة على الإطلاق من كيا حتى الآن.

وتحمل تيلورايد مصابيح أمامية مربعة مع شبك ضخم ذو لمسات كرومية وغطاء محرك، بينما تشمل الجوانب رفارف بارزة تضم أسفلها عجلات سوداء لامعة تعطي الـSUV طابع جذاب.

فيما يتعلق بالمحرك، تحميل تيلورايد الجديدة كلياً مولد طاقة من نوع V6 سعة 3.8 لتر بقوة 291 حصان مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ذو دفع أمامي قياسي أو رباعي اختياري، بالإضافة لوجود عدة أنماط قيادة تتضمن سمارت, إيكو، وكومفورت، حيث يقوم نمطي إيكو وسمارت بتفعيل الدفع الأمامي فقط، بينما وضع كومفورت يقوم بتفعيل الدفع الرباعي بنسبة 80:20 بين الأمام والخلف، ولكن نمط سبورت يغير المعدل ليصبح 65:35، إضافة لوجود نمطين تحكم في معامل إغلاق المكابح لكل من الدفع الرباعي والثلوج، مع القدرة على سحب 2,267 كجم.

وشملت خصائص تيلورايد الاختيارية العديد من المميزات مثل مراقبة البقعة العمياء عبر مساعد تفادي الاصطدامات الخلفية، مساعد إتباع المسار، مساعد الخروج الآمن، مساعد القيادة بالطرق السريعة، شاشة علوية، نمط الهدوء بالمقصورة، تنبيه بوجود راكب خلفي في حالة خروج السائق من السيارة أثناء وجوده، كما توجد شاشة لمسية 10.25 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي إضافة لنظام صوتي فاخر من Harman Kardon عبر 10 مكبرات صوت بقوة 630 واط مع وجود شاحن لاسلكي و6 منافذ شحن USB.

وتوجد شاشة لمسية 10.25 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي إضافة لنظام صوتي فاخر من Harman Kardon عبر 10 مكبرات صوت.