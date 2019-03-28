التجارة تستدعي ثلاجة ” ROLLC ” لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء ثلاجة “ROLLC” للطراز (RRS122-W1) لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت مالكي هذه النوعية من الثلاجات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج من خلال Recalls .sa والتواصل مع الشركة لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقدا.