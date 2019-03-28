التجارة تستدعي ثلاجة ” ROLLC ” لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء ثلاجة “ROLLC” للطراز (RRS122-W1) لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت مالكي هذه النوعية من الثلاجات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج من خلال Recalls .sa والتواصل مع الشركة لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقدا.
الحمدلله[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 49 دقيقة
اوخص يلعن ام الانجاز هههه ما لقيتم هذي الا الثلاجة البكعه اللي تفك ازمة على البسطاء, دورو يمين يسار في حاجات اكبر منها ابو 3000 و 4000 ومافوق كثير منها ماتطابق الجودة وتخرب بسرعة وسعرها مبالغ فيه