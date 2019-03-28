” أوروس ” تواجه أزمة في بيع سياراتها بأوروبا بسبب اسمها

موسكو(صدى):

تتطلع ماركة ” Aurus ” الروسية للسيارات الفاخرة في غزو سوق السيارات الأوروبية، إلا أن شركات ” تويوتا ولامبورغيني وميشلين ” وقفت في طريقها وحاولت منعها من تحقيق ذلك.

وعن المشاكل التي واجهتها الشركة الروسية، فإنها واجهت هذه المشاكل بعد أن قدمت طلبًا إلى المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع.

وأعربت شركات السيارات المذكورة عن عدم رضاها عن تشابه ” Aurus ” مع أسماء ماركات السيارات التي تنتجها كل من ” تويوتا ” و” ميشلين ” و” لامبورغيني ” .

حيث تنتج ” تويوتا ” موديلاً يسمى ” Auris ” أما ” لامبورغيني ” فتمتلك رباعية الدفع ” Urus” ولدى شركة ” ميشلين ” ماركة فرعية تسمى ” Taurus ” وتشبه كل تلك التسميات تسمية “أوروس” الروسية التي تترجم كـ ” روسيا الذهبية ” .

وعن ذلك، بدأ الحقوقيون الروس المتخصصون في قانون براءة الاختراع بالعمل في المحاكم الأوروبية؛ وذلك من أجل الدفاع عن حق الشركة الروسية في حمل اسم ماركة ” أوروس ” .

من الجدير بالذكر أن هذه المحاكمات تستغرق فترات طويلة، واقترح الخبراء على الشركة الروسية تغيير تسمية ماركتها كي تستطيع إطلاق مبيعات سياراتها في أوروبا بأسرع وقت ممكن.