” الأرصاد ” تصدر تنبيها بحالة مطرية رعدية على الباحة

الباحة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة، ومحافظتي بلجرشي, والمندق والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وحذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين من المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.