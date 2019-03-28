تخصيص موقع لأول مصنع لتجميع السيارات في الجبيل الصناعية

الدمام(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توقيع إشعار لتخصيص موقع لإنشاء وتشغيل مصنع لتجميع السيارات، بالجبيل الصناعية، مبينة أنه سيكون بطاقة إنتاجية تبدأ بـ10 آلاف سيارة وستصل إلى 30 ألف سيارة سنوياً، على أرض مساحتها 84 ألف متر مربع.

وأشارت إلى أنه تم توقيع الإشعار مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “سنام” بالتعاون مع شركة سانغ ينغ الكورية، وذلك في إطار خطة الهيئة الملكية بالجبيل لتطوير وضخ المزيد من الاستثمارات في مدينة الجبيل الصناعية.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى إنشاء وتشغيل مصنع لتجميع السيارات باستثمار يقدر بـ 700 مليون ريـال، ويتوقع أن يوفر المشروع 300 فرصة عمل مباشرة، ويعتبر المشروع ذا قيمة مضافة للمدينة حيث يعد أول مصنع لتجميع المركبات بالمدينة.