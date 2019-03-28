عروض وخصومات المتاجر تعرض المستهلكين للإصابة بالسرطان
أظهرت دراسة أجرتها الجمعية البريطانية لأبحاث السرطان أن قرابة ثلث الأطعمة والمشروبات المليئة بها عربات التسوق، عبارة عن عروض ترويجية مختلفة لمواد غذائية غير صحية غنية بـ ” الدهون والسكر والملح ” .
حيث كشفت الدراسة أن المستهلكين الذين يُقبلون على شراء المواد الغذائية التي عليها خصومات، عُرضة بنسبة 54% للإصابة بالسمنة والأمراض الخطيرة المرتبطة بها مثل ” السرطان وأمراض القلب والسكر ” .
كما توصلت إلى أن نصف الأغذية غير الصحيحى مثل ” الشوكولا ورقائق البطاطس والفشار والبسكويت والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة ” التي تم شراؤها من محلات السوبر ماركت، كان عليها خصومات وعروض ترويجية.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تدرس اقتراحات بمنع عرض أي حلويات على الأرفف القريبة من ” الكاشير ” وأيضًا العروض من قبيل ” اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجانًا ” ؛ بهدف الحد من جذب أنظار المشترين؛ لا سيما الأطفال.
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