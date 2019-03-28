عروض وخصومات المتاجر تعرض المستهلكين للإصابة بالسرطان

لندن(صدى):

أظهرت دراسة أجرتها الجمعية البريطانية لأبحاث السرطان أن قرابة ثلث الأطعمة والمشروبات المليئة بها عربات التسوق، عبارة عن عروض ترويجية مختلفة لمواد غذائية غير صحية غنية بـ ” الدهون والسكر والملح ” .

حيث كشفت الدراسة أن المستهلكين الذين يُقبلون على شراء المواد الغذائية التي عليها خصومات، عُرضة بنسبة 54% للإصابة بالسمنة والأمراض الخطيرة المرتبطة بها مثل ” السرطان وأمراض القلب والسكر ” .

كما توصلت إلى أن نصف الأغذية غير الصحيحى مثل ” الشوكولا ورقائق البطاطس والفشار والبسكويت والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة ” التي تم شراؤها من محلات السوبر ماركت، كان عليها خصومات وعروض ترويجية.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تدرس اقتراحات بمنع عرض أي حلويات على الأرفف القريبة من ” الكاشير ” وأيضًا العروض من قبيل ” اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجانًا ” ؛ بهدف الحد من جذب أنظار المشترين؛ لا سيما الأطفال.