المرور يعتزم توظيف العنصر النسائي بأمن الطرق والدوريات الأمنية.. قريبا 

نايف السالم(صدى):

قال مدیر عام المرور اللواء محمد البسامي إنه سيتم توظیف العناصر النسائیة في إدارة المرور قریباً، موضحا أن تلك العناصر سيعتمد عليهن في الميدان لمساعدة العنصر الرجالي.

وأبان البسامي خلال تصريحات صحفية أنه جرى تدریب مجموعة كوادر نسائیة؛ تمهيداً لتقسيمهن إلى ثلاث مجموعات للعمل بالمرور والدوریات الأمنیة وأمن الطرق.

ولفت إلى أن الرصد الآلي أصبح متحركاً من خلال الرصد الخفي والسیارات المدنیة والمرور السري، بالإضافة إلى تزويد سیارات المرور الرسمیة برصد آلي.