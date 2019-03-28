أحمد سعد ينفصل عن سمية الخشاب: ” ولادي أغلى حاجة عندي “

القاهرة(صدى):

أعلن الفنان المصري أحمد سعد، صباح اليوم الخميس، انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية سمية الخشاب.

ونشر سعد صورة له مع أبنائه، وعلق عليها، قائلاً: ” أنا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق ” .

وأضاف: ” أتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي ” .

يذكر أن زواج الفنانين قد أثار جدلا واسعًا في الوسط الفني المصري، وكانا قد تعرضا لهجوما كبيرا من قبل جمهورهما.

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